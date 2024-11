VÍDEO: Teto de escola desaba durante o feriado em MS

Na tarde da última sexta-feira(15), o teto de uma escola municipal Escola Roberto Almeida desabou na cidade de Miranda. Ninguém se feriu pois o ocorrido foi durante feriado nacional do Dia da Proclamação da República.

A escola fica na rua Satio Massuda, no centro da cidade. Embora ninguém se feriu, as pessoas ficaram assustadas com o ocorrido pois foi numa escola onde os alunos costumam ter aula.

A Prefeitura Municipal de Miranda admitiu saber que dis problemas estruturais na escola que foram identificados por meio de uma vistoria no dia 05 de novembro.

O laudo da vistoria também mencionava o risco iminente de colapso da estrutura e da segurança dos alunos, professores e funcionários do local.

Confira a nota na íntegra:

A Prefeitura Municipal de Miranda vem informar ao público sobre o incidente ocorrido na Escola Municipal Roberto Paulo Almeida, na data de hoje, 15 de novembro de 2024, quando ocorreu o desabamento parcial da cobertura do saguão principal.

Em inspeção técnica realizada pelo setor de engenharia do município, no dia 05 de novembro de 2024, foram constatados problemas estruturais na cobertura da escola. O laudo indicou falhas na tesoura de sustentação da cobertura, apontando risco iminente de colapso, comprometendo sua integridade e colocando em risco a segurança de alunos, professores e funcionários.

Diante dessas constatações, o Secretário de Educação, em um esforço diligente para garantir a segurança da comunidade escolar, desenvolveu as seguintes medidas:

Solicitou imediatamente um reparo emergencial, com a substituição ou reforço da estrutura danificada.

Recomendou a restrição do acesso ao saguão, para minimizar os riscos à segurança.

Antecipou as provas escolares, com o intuito de reduzir o impacto acadêmico devido à necessidade de interdição.

Informou prontamente o Ministério Público sobre a situação, buscando respaldo legal e acompanhamento para uma rápida resolução do problema.

Infelizmente, apesar das medidas preventivas e ações adotadas, a estrutura entrou em colapso antes da conclusão dos reparos emergenciais.

É importante ressaltar que, no momento do desabamento, a escola já havia implementado protocolos de segurança para minimizar a exposição ao risco.

A Prefeitura lamenta profundamente o ocorrido e reitera seu compromisso com a segurança e o bem-estar de todos.

A Secretaria de Obras e o setor de engenharia estão mobilizados para uma análise completa dos danos, tomando as medidas corretivas possíveis e garantindo que situações como essas não se repitam.

A Prefeitura se coloca à disposição para prestar todo o apoio necessário à comunidade escolar e demais detalhes e seguirá trabalhando incansavelmente para restabelecer as condições seguras de uso da escola o mais breve possível.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal

Confira o vídeo da escola destruída após o desabamento do teto:

