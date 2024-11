Homem com diversas passagens por roubo em Campo Grande é preso pela Polícia

Na última quarta-feira(14), a Polícia Civil prendeu um homem identificado como J.C.F. (20). Ele foi capturado no Núcleo Industrial de Campo Grande-MS.

O indivíduo tem mais de 20 passagens policiais por roubo, tráfico de drogas, lesão corporal, ameaça, porte ilegal de arma de fogo e furtos. Ele foi preso em 2023, pela DERF, pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e estava evadido do sistema prisional .

A prisão foi realizada por intermédio da Seção de Investigações Gerais (SIG), da DERF (Delegacia Especializada de Repressão aos Roubos e Furtos).

