Jovem morre na Santa Casa após ser esfaqueado no peito

Um jovem de 28 anos, que foi esfaqueado no peito e no abdômen na noite de ontem (12) no Jardim Santa Felicidade, região sul de Campo Grande, morreu no início da madrugada de hoje (12). Segundo o boletim de ocorrência, a vítima chama-se Anderson Renato da Silva, que foi resgatado em estado grave e encaminhado à Santa Casa.

Segundo o registro policial, o crime aconteceu por volta de 1h. Anderson e o irmão haviam procurado ajuda médica em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) das Moreninhas. Consciente, o jovem relatou aos policiais que ele e o irmão foram esfaqueados, indicando a casa do autor.

Com as informações em mãos, os policiais foram até o local e a esposa do suspeito confirmou os fatos. Ela ainda relatou que as vítimas iniciaram a briga, batendo em seu marido com pauladas na cabeça. A mulher ainda disse aos policiais, que tentou defender o marido, mas foi atingida na mão.

Ainda em depoimento, a mulher do suspeito relatou que ao ver machucada, o esposo pegou uma faca e foi para cima dos irmãos, esfaqueando e depois fugindo em seguida. A equipe policial foi até o bar onde ocorreu a briga, mas encontrou o estabelecimento fechado.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Cepol como homicídio simples.

