Com 23 equipes, o estadual sub-17 inicia no dia 27 de agosto

Inicia no dia 27 de agosto, o campeonato Sul-mato-grossense sub-17. Segundo a organização, a competição terá 23 clubes, divididos em seis chaves.

De acordo com o regulamento, os times jogam entre si dentro de cada grupo em turno único. O último colocado de cada grupo será eliminado e os demais avançar para as oitavas de finais.

Até o momento, a competição contará com as equipes de Campo Grande, Anastácio, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Costa Rica, Coxim, São Gabriel do Oeste, Três Lagoas, Rio Brilhante, Maracaju, Dourados, Caarapó, Ponta Porã e Mundo Novo.

Ainda de acordo com o regulamento, a primeira partida será dia 27 com dez partidas. Os confrontos já registrados são:

Operário x D9

Santo Antônio x Novo

Seduc x Seinter

Costa Rica x São Gabriel

Três Lagoas x Náutico

Vitória x MS Fênix

Maracaju x Ceart

Aefa x Águia Negra

Ubiratan x Pontaporanense

Ponta Porã x Operário de Caarapó.

As finais do estadual sub-17 estão marcadas para os dias 12 a 19 de novembro.

