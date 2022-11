General Motors apoia a preservação das onças no Pantanal

A onça é o símbolo da fauna na América do Sul e a General Motors anunciou a ampliação de seu apoio ao Felinos Pantaneiros, programa de proteção às onças, liderado pelo Instituto Homem Pantaneiro (IHP) – organização com sede em Corumbá (MS) e atuação em diferentes regiões do Pantanal. Serão investidos cerca de R$ 1 milhão nos dois primeiros anos de parceria, incluindo investimentos diretos e a cessão de duas picapes que garantem o acesso às regiões pantaneiras mais remotas.

A companhia entregou mais uma picape Chevrolet S10 Z71 e fará um novo aporte financeiro para 2023, que custeará atividades científicas e de educação ambiental do projeto. Em março, a companhia já havia cedido um veículo e realizado um aporte financeiro inicial. O apoio da GM a iniciativas de conservação e preservação da biodiversidade acompanha a visão de futuro sustentável da companhia, que prevê um mundo com zero acidente, zero emissão e zero congestionamento, a partir da eletrificação da mobilidade.

“Preservar a biodiversidade é um dever compartilhado entre toda a sociedade, incluindo nós, que somos uma companhia com presença centenária no Brasil. Estamos engajados com as metas globais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que fazem parte da Agenda 2030 da ONU. O apoio ao programa Felinos Pantaneiros está alinhado ao ODS 15, voltado à proteção e recuperação dos ecossistemas”, declara Nelson Silveira, diretor de comunicação GM América do Sul.

Para a GM, o compromisso com a sustentabilidade extrapola seus produtos e operações, englobando também a proteção ao meio ambiente e o trabalho junto às comunidades nas quais a empresa está inserida. Atualmente, o projeto impacta seis propriedades localizadas na região de Miranda (MS), onde a densidade populacional das onças-pintadas chega a 6,7 onças a cada 100 km², e na Serra do Amolar, onde há 8,3 felinos para cada 100 km². Em uma das fazendas atendidas pelo projeto, os incidentes envolvendo onças e o rebanho caíram mais de 35% após a aplicação das técnicas de manejo.

