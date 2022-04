Onça-preta, considerada um animal em extinção, é flagrada em Goiás

No último domingo (24), uma onça-preta foi flagrada por câmeras de observação na APA (Área de Proteção Ambiental) do Planalto Central, em Planaltina em Goiás. As imagens são do projeto Brasília é o Bicho, que realiza ações de preservação na região.

O animal é raro, e no Brasil é ameaçado de extinção, mas é conhecida pelos moradores do Rio Maranhão, já tendo sido flagrada outras vezes. No começo, os biólogos achavam que a onça registrada se tratava de um macho que vive na região, apelidado do Barranqueiro.

As onãs-pretas são da mesma espécie da onça-pintada, e a coloração preta é devido a uma mutação genética. Os moradores da região relatam que as onças-pretas não tem comportamento agressivo, e que quando percebem a presença de algo, fogem novamente para a mata.