Malévola: Campo Grande recebe releitura dançada de filme da Disney

Campo Grande recebe, nessa quarta-feira (30), às 19h, no Teatro Dom Bosco, o espetáculo “Malévola”, em uma releitura que reúne teatro e dança de um dos mais famosos contos de fadas e filme da Disney, com artistas da Capital e de São Paulo, realizado pelo estúdio Hana Aysha, que pretende fazer o público se emocionar e se apaixonar em uma apresentação de dança árabe.

No desenvolver da trama serão abordados, em cena, assuntos pertinentes da sociedade, como o empoderamento feminino e a empatia com o outro. Assim, o espetáculo é uma peça de dança que apresenta uma releitura da história de Malévola por meio de uma licença poética que apresenta um novo olhar sobre essa história, assim como contextualizá-la para o fazer das danças árabes. “Esperamos que o público se emocione com nossa apresentação, pois é uma história que fala sobre empoderamento, força e muito amor. Muita emoção, também momentos bem engraçados, e uma mensagem de amor também”, adianta a produtora, coreógrafa e bailarina Hana Aysha.

As grandes estrelas do elenco são o ator e diretor Tarik Dance, referência no segmento em São Paulo, e a produtora artística, bailarina e coreógrafa Paloma Caroline, de Campo Grande. Para Paloma, que já apresentou o espetáculo anteriormente, é uma grande felicidade. “Estou muito feliz por realizar esse espetáculo aqui em Campo Grande, já fiz em Dourados, em 2017, onde era proprietária de estúdio de dança, e refazer aqui é a realização de um sonho. Estamos muito felizes com os resultados.”

A releitura de um clássico sempre dá a oportunidade ao diretor de mostrar um olhar diferenciado sobre a história – já conhecida – a ser contada, uma ação que pode contribuir para que se possa atingir um público que, talvez, não tenha refletido sobre as novas possibilidades que uma releitura apresenta. “O espetáculo está lindo, e muito fiel ao filme, mas apresenta algumas particularidades pertinentes. Quem ama Malévola vai se emocionar com a releitura em forma de dança”, pontua Paloma.

Desafios

Dessa forma, a releitura árabe de Malévola contribui para que a população campo-grandense, bem como do interior, possa apreciar o conto clássico sob um novo viés artístico, assim como tomar contato com uma tendência artística que tem ganho destaque nas produções em teatro e dança no Brasil, embora ainda seja rara, já que é realizada em poucos lugares do país: a adaptação ou releitura de filmes consagrados do meio audiovisual em versão dançada.

Sobre isso, Hana Aysha afirma que ainda há certa dificuldade. “É muito desafiador, principalmente porque não temos apoio do poder público. Além de ser uma ideia muito diferente para o que a sociedade tem em mente para um espetáculo que tem dança do ventre. E é, também, bom, pois demonstramos que podemos, através da arte, trabalhar várias linguagens artísticas para contar uma história”, considera a coreógrafa, em uma opinião que também é compartilhada por Paloma.

“Muito difícil, pois moramos em um lugar onde as pessoas não estão muito acostumadas a ter acesso à cultura de forma geral, e coisas diferentes geralmente têm uma aceitação um pouco mais lenta, bem aos poucos, então temos uma grande dificuldade de público. Fazemos porque amamos a arte.”

Entretanto, é importante lembrar, também que, apesar da dificuldade, conforme Hana Aysha, esse estilo de espetáculo, envolvendo a releitura dançada de filmes, ainda é realizado em poucos lugares do país, mas, nos locais onde é realizado, alcança grande prestígio e sucesso de público.

Danças árabes

As danças árabes sempre se fizeram presentes em Mato Grosso do Sul, e estão diretamente ligadas à cultura local desde o início do século 20, no início da década de 1900, quando os primeiros imigrantes árabes se estabeleceram no Estado.

Assim, a realização de um espetáculo que apresente a dança árabe sob um novo viés contribui tanto para a propagação dessa modalidade quanto para incentivar a valorização da cultura árabe no contexto ocidental e a popularização da dança do ventre e da dança árabe, de forma geral, também entre os mais jovens que formam o público-alvo principal de “Malévola” quando da estreia nos cinemas.

SERVIÇO: Os ingressos custam R$ 60 e podem ser adquiridos via WhatsApp, no número: (67) 98484-3462, com Hana. O Teatro Dom Bosco fica na Avenida Mato Grosso, 227, Centro.

Por Méri Oliveira – Jornal O Estado de MS.

