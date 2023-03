Chuva ajuda safra de canade-açucar em MS

Enquanto as chuvas excessivas atrapalham a colheita da soja e do milho, para o produtor de cana-de-açúcar elas representam boas notícias. Apesar de ainda trazer reflexos da seca prolongada e das geadas que ocorreram em 2021. A safra atual da cana-de-açúcar não apenas se recuperou das adversidades climáticas do ciclo passado, como já superou o total da safra 2021/2022.

A safra 2022/2023, que se encerra no dia 31 de março, ja demonstra que ha uma recuperação na produção e qualidade da matéria-prima. A quantidade é 7% maior em relação ao mesmo período da safra passada . Até este momento da safra, já foram produzidos 3,2 bilhões de litros de etanol no Estado, dos quais 646 milhões de litros são de etanol de milho.

A Associação de Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul (Biosul), atraes de umboletim informativo divulgou que até 28 de fevereiro, a moagem de cana já tinha atingido 43 milhões de toneladas no Estado, de acordo com o acompanhamento quinzenal da safra feito pela Biosul.

Como reflexo da safra d2021/2022 apresentou resultado de 41 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, quantidade que já foi superada nos primeiros dois meses deste ano. Também foram produzidos 1,3 milhão de toneladas de açúcar e 2,4 bilhões de litros de etanol.

Ainda de acordo com dados da Biosul, no ranking nacional, Mato Grosso do Sul é o quarto maior produtor de cana-de-açúcar, o quinto maior produtor de açúcar e etanol e quarto maior exportador de bioeletricidade para o Sistema Interligado Nacional (SIN).

