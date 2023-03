Profissionais podem atuar como pesquisadores voluntários na UFMS

Está aberto o período de inscrições no processo seletivo de pesquisadores voluntários na UFMS. Direcionado à participação de pessoas físicas, o edital torna possível os interessados em prestar serviço voluntário como pesquisadores em projetos de pesquisa, extensão, empreendedorismo, inovação e desenvolvimento sustentável.

Para se inscrever é necessário acessar o Sigproj, ter, no mínimo título de mestre em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, no caso de brasileiros, e no caso de estrangeiros, não há necessidade do reconhecimento do diploma de graduação, mestrado ou doutorado pelo MEC; ter produção científica regular nos últimos cinco anos, comprovada em Currículo Lattes, para brasileiros, ou curriculum vitae, para estrangeiros; ter ORCiD; entre outras exigências.

O candidato interessado também deve contatar um servidor docente da UFMS, com projeto cadastrado, aprovado e em vigência no Sigproj, para que o mesmo possa emitir um aceite para supervisão das atividades que serão desenvolvidas na Universidade.

“Esse é um edital novo, foi lançado ano passado. Atualmente, estamos com três pesquisadores voluntários, sendo que dois atuam na área de Ciências Biológicas e um na área de Comunicação”, explica o diretor de Cooperação Científica e Tecnológica da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (Propp) Marco Antonio de Oliveira Mattos. “A participação dos pesquisadores voluntários é de grande importância para a UFMS, uma vez que desenvolverão planos de trabalho contribuindo com os grupos de pesquisa onde estarão inseridos. Por outro lado, os supervisores terão a chance de interagir com profissionais que possam estar atuando profissionalmente em outros setores e que podem trazer diferentes visões sobre pesquisa, inovação e empreendedorismo.

As áreas temáticas prioritárias para as pesquisas são: Ecologia, Biomas e Sistemas Sustentáveis, Produção de Alimentos, Agronegócio, Saúde Humana e Saúde Animal, Bioeconomia e Biotecnologia, Novos Materiais, Educação, Linguagens, Etnias, Direitos Humanos e Tecnologias Sociais e Cidade Inteligentes.

Experiência

“É muito bom poder estar de volta à Universidade, pra mim é um trabalho muito prazeroso, participar de pesquisas, estar no meio universitário, ter contato com os professores, estudantes. Estava sentindo falta da UFMS e isso foi muito importante, principalmente, por estar executando uma função acadêmica”, conta o pesquisador voluntário Marcelo Câncio. Ele está atuando na Faculdade de Artes, Letras e Comunicação, especialmente, em dois projetos.

O primeiro é com a professora Tais Marina Tellaroli Fenelon, sobre uma agência laboratorial de checagem de fake news. “Além do treinamento e das reuniões, devo também orientar os acadêmicos na produção de vídeos, com intenção mais científica e educativa. Por exemplo, vamos abordar determinadas questões que possam ser respondidas por pesquisadores da UFMS, que mostrem a importância da veracidade dos fatos”, fala.

Marcelo conta que o outro projeto é desenvolvido com o professor Mario Luiz Fernandes sobre a história da imprensa no Mato Grosso do Sul. “No momento, o professor Mario está pesquisando sobre um jornal de Corumbá e o levantamento de todo o processo que teve o jornal na história do Estado, além da história da imprensa”.

“Minhas expectativas são muito boas. De continuar contribuindo para a evolução das pesquisas, o crescimento e desenvolvimento dos estudantes. O ambiente acadêmico pra mim é muito interessante e importante”, ressalta Cancio. Ele integrou o corpo docente do curso de Jornalismo durante 23 anos. Além de professor na graduação, atuou como pesquisador, coordenador e professor do programa de Mestrado em Comunicação, orientando trabalhos de conclusão de curso e orientação de dissertações. “Aposentei-me no final de 2017, início de 2018, e fiquei um período longe da Universidade, principalmente, por causa da pandemia. Mesmo após a aposentadoria, trabalhei como professor voluntário para finalizar as atividades. Sei que tenho muito a contribuir por conta da minha experiência e isso me motivou a voltar, mesmo que seja como voluntário”, finaliza.

Saiba mais

O edital segue com as inscrições em fluxo contínuo até 28 de fevereiro de 2024. É preciso acessar o sistema e preencher os formulários, bem como anexar os documentos solicitados. Entre os benefícios concedidos aos pesquisadores voluntários estão: permissão para utilização da infraestrutura para o desenvolvimento das atividades na UFMS, possibilidade de requerer aquisição de materiais de consumo e equipamentos ao programa de pós-graduação ou à unidade setorial de lotação do programa (observada a disponibilidade de recursos; acesso ao acervo das bibliotecas, acesso aos sistemas de informação da UFMS, inclusive o de pós-graduação e uso dos demais serviços oferecidos pela Universidade.

É importante ressaltar que, ao final do período de prestação de serviço voluntário, o pesquisador receberá, mediante anuência do relatório final pelo supervisor, um certificado emitido pela Pró-reitoria de Gestão de Pessoas comprovando as atividades desenvolvidas.

Mais informações podem ser obtidas no edital, disponível aqui.