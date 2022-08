Gás de cozinha tem variação de até 24% no preço em Campo Grande

Após o anúncio da Petrobras, no mês de abril, referente a redução de 5,6% no preço do GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), o Procon Municipal realiza o acompanhamento dos preços do gás de cozinha em Campo Grande para auxiliar o consumidor na hora da compra.

A pesquisa do mês de agosto foi feita nos dias 23 e 24, em 25 estabelecimentos comerciais. Na análise dos preços obteve-se uma variação de até 24%, sendo que o menor preço encontrado foi de R$ 105, e o maior R$130.

Em agosto, o menor preço se manteve igual ao comparado com julho, sendo R$ 105. No mesmo período, o maior valor registrado foi de R$ 135. Já neste mês, o produto está sendo comercializado por R$ 130, uma redução de 3,70%.

Em relação à média de preço, a evolução na variação foi de 0,61%. Na pesquisa de julho estava em R$ 115,59 e na pesquisa atual, o valor médio ficou em R$ 114,88.

A orientação aos consumidores do subscretário do Procon Municipal, Cleiton Thiago Almeida, é sempre pesquisar os preços. “Para economizar tanto no preço do gás de cozinha quanto no produto em si, negocie com o revendedor para conseguir um desconto à vista e na taxa de serviço de entrega, dependendo da forma de pagamento pode haver variação e sempre exija a nota fiscal de compra, que é uma garantia que o botijão e o estabelecimento está regulado pela ANP”, explica.

Leia mais: Preços de combustíveis apresentam estabilidade de acordo com pesquisa