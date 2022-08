Quilo da banana varia 84,17% nos supermercados

Preço da fruta varia de R$ 4,99 a R$ 9,19

Por Taynara Menezes – Jornal O Estado MS

Nas gôndolas dos supermercados da Capital, o preço do quilo da banana-nanica já se aproxima dos R$ 10, variando 84,17%. Os dados fazem parte da pesquisa semanal feita pelo jornal O Estado, em seis estabelecimentos, comparando 28 itens.

O menor valor encontrado foi no Assaí, por R$ 4,99, já o maior valor está no Supermercado Pires, onde o quilo da fruta já custa R$ 9,19. O valor médio calculado ficou em R$ 7,19.

No mesmo ritmo, aparece o quilo do tomate com variação de 103,67%, e custo médio de R$ 3,64. No Assaí está por R$ 2,45 e no Pão de Açúcar por R$ 4,99.

O frango congelado registrou diferença de 44,19% no preço, com média de R$ 11,30. No Nunes, o quilo é vendido por R$ 9,98, e no Pires o mesmo produto sai por R$ 14,39. Já o coxão mole, em média, está sendo vendido por R$ 37,11. O corte custa de R$ 32,95 a R$ 39,90 (21,09%).

O arroz Tio Lautério, de cinco quilos, teve custo médio de R$ 17,53, com preços entre R$ 16,45 e R$ 18,98. Neste caso, a variação calculada foi de 15,37%. O feijão, de um quilo, Bem-Te-Vi teve diferença de 8,12%, sendo vendido entre R$ 7,39 e R$ 8,99.

O óleo de soja, da marca Concórdia, é encontrado a R$ 6,99 no Atacadão e R$ 8,99 no Fort, tendo diferença de 27,18%. O café em pó, de 500 gramas, da marca Três Corações, teve valor médio de R$ 16,72, sendo comercializado entre R$ 15,25 e R$ 18,90 (14,33%).

O trigo, de 1 kg, da marca Primor, variou 17,84%, com média de R$ 4,17. Sendo comercializado a R$ 3,98 no Fort e a R$ 4,69 no Nunes. A dúzia de ovos médios variou 34,33%, sendo encontrada de R$ 6,99 a R$ 9,39. O preço médio calculado é de R$ 7,98. O pão de fôrma, Saborzitos, teve diferença de 57,22% nos preços, variando entre R$ 6,99 e R$ 10,99.

A margarina com sal, da marca Qualy, de 500 gramas, teve custo médio de R$ 9,47, sendo vendida por R$ 7,95 no Fort e R$ 11,99 no Pires, tendo diferença de 50,82%. O leite integral Italac, de 1 litro, teve custo médio de R$ 6,26, equivalente a uma diferença de 18,68%. No Fort Atacadista o produto foi encontrado por R$ 5,89, ao passo que no Pão de Açúcar está por R$ 6,99.

Higiene e limpeza

O papel higiênico Neve, de folha dupla, é vendido a R$ 22,90 no Assaí, ao passo que no Pires sai por R$ 26,89. Os preços resultam na diferença de 17,41% e valor médio de R$ 24,57. A unidade do sabonete Lux obteve custo médio de R$ 2,84, sendo vendida entre R$ 2,28 e R$ 3,65 (60,08%).

