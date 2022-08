Sábado será marcado pela final da Copa Campo Grande de Futebol Society

O sábado (27) será de emoção para os amantes de futebol regional, devido a final da Copa Campo Grande de Futebol Society. Na disputa pelo troféu estão os times Hortifruti Casarão e Perfil Ferro, que devem se enfrentar as 15 horas na Praça Esportiva Elias Gadia, no Bairro Taveirópolis.

Em sua primeira edição, o campeonato reuniu 82 equipes de futebol. O evento contou com a participação de 1.400 pessoas, entre atletas e dirigentes. A Copa, que faz parte do calendário oficial dos 123 anos de Campo Grande, tem por finalidade promover a prática do futebol amador, valorizando a realização do esporte nas diversas regiões do município.

Além de troféus ao campeão geral, vice-campeão e o terceiro colocado, também haverá premiação em dinheiro. Para o campeão será R$ 15 mil, para o vice-campeão R$ 10 mil e o R$ terceiro lugar vai receber R$ cinco mil. Todos os valores terão descontos de acordo com o art. 32º (Imposto de Renda e Imposto sobre Serviço).

Solidariedade

Nas inscrições do campeonato, as equipes de futebol fizeram doação de 1kg de alimento não perecível, por atleta. Essa doação rendeu 1,5 toneladas de alimentos que foram disponibilizados ao Fundo de Apoio a Comunidade para atender 115 famílias cadastradas. A ação contou também com apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Serviço

A disputa entre Hortifruti Casarão e Perfil Ferro será realizada na Praça Esportiva Elias Gadia, na rua Albert Sabin, Vila Taveiropolis, Campo Grande a partir das 15 horas. A entrada é gratuita.

