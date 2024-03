Gaiteiro e tecladista do grupo Nenhum de Nós, João Vicenti, morre aos 58 anos

Morreu nesta quarta-feira (27), o gaiteiro e tecladista da banda Nenhum de Nós, João Vicenti, aos 58 anos, em Porto Alegre (RS). Segundo o SBT News, ele lutava há seis meses contra um câncer de rim.

Conforme o Hospital São Lucas, onde o músico fazia tratamento, a causa da morte foi insuficiência hepática. O vocalista do grupo musical, Thedy Correa, lamentou a morte do companheiro de banda nas redes sociais e publicou uma nota oficial da banda sobre a perda.

João Vicente nasceu em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, e entrou na banda em 1994. Ele tocava piano, gaita, gaita de botão, gaita cromática, violão e era considerado pelos amigos um “revolucionário no acordeon”.

A última apresentação do músico com a banda Nenhum de Nós foi em janeiro deste ano em São Francisco de Paula, também no Rio Grande do Sul. Ele também participou da temporada de shows “Acústico 100”, no Theatro São Pedro.

Com informações do SBT News.

