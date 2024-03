Polícia prende autores de homicídio ocorrido em Iguatemi

A Polícia Civil de Iguatemi, município distante 415 km de Campo Grande, cumpriu na terça-feira (26), dois mandados de prisão temporária e de busca e apreensão, aos suspeitos pela morte de Lucas Fernando da Silva Cavalcanti, de 26 anos, morto em novembro de 2023, no município.

De acordo com a Polícia Civil, um homem de 43 anos e uma mulher de 21 anos, suspeitos do crime, foram presos preventivamente. Além da prisão temporária, por homicídio qualificado, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão.

Duas equipes da delegacia de Iguatemi, cumpriram os mandados de prisão no município e também em Cruzeiro do Oeste, cidade do Estado do Paraná, contando com a colaboração da 7ª Subdivisão Policial de Umuarama e Polícia Militar de Cruzeiro do Oeste.

Ainda conforme a Polícia Civil, as investigações continuarão pelos próximos de 30 dias, deferidos pelo Poder Judiciário, buscando elementos para materializar a participação e dinâmica praticada pelos custodiados, bem como para averiguar a participação de outros suspeitos no crime.

Denúncias podem ser realizadas pelo telefone/whatsapp (67) 3471-1372.

Com informações da Polícia Civil.

