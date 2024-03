Alan Guedes paga salário de março 10 dias antes do prazo

Servidores municipais terão os valores disponíveis para saque ao longo desta quarta-feira

O prefeito de Dourados, Alan Guedes, liberou, mais uma vez antecipadamente, os salários dos servidores municipais neste mês de março. Na terça-feira (26), a Semfaz (Secretaria Municipal de Fazenda) confirmou o depósito da folha de pagamento e o valor deve estar disponível para saque durante essa quarta-feira (27), antes, portanto, do feriado da Semana Santa.

De acordo com a Semfaz, o valor bruto da folha de pagamento de março é de quase R$ 51,6 milhões, correspondendo ao valor líquido (descontado impostos e encargos), de pouco mais de R$ 32,4 milhões.

“Mais um mês consecutivo que depositamos a folha de pagamento de maneira antecipada. Esse é um compromisso e uma forma de reconhecer o trabalho que cada servidor da Prefeitura de Dourados tem feito a favor da cidade. O pagamento antecipado é fruto do equilíbrio econômico financeiro, além da responsabilidade e capacidade da gestão em organizar as contas públicas. Esperamos que isso contribua para que nossos servidores municipais tenham uma Páscoa abençoada”, afirmou o prefeito Alan Guedes em mensagem em redes sociais direcionada aos servidores.

