Polícia prende quadrilha de estelionatários do golpe do bilhete premiado

Na manhã de terça-feira (26), a Polícia Civil de Dourados foi acionada por uma vítima de 51 anos que relatou ter sido alvo de um golpe. Segundo o relato da vítima, um idoso a abordou nas proximidades de seu local de trabalho, pedindo ajuda para encontrar uma loja de ferramentas. Mas o que parecia ser um pedido de ajuda inofensivo, era o início de um velho e conhecido golpe.

Conforme informações divulgadas pela polícia Civil, um casal, aparentemente de boa aparência, se aproximou e afirmou que o idoso possuía um bilhete de loteria premiado, no valor exorbitante de mais de R$ 1 milhão. Os criminosos convenceram a vítima a adquirir o bilhete por uma quantia absurda de R$ 200 mil.

Acreditando na veracidade da história, a vítima entregou R$ 100 mil em espécie aos criminosos, que a conduziram até uma agência bancária para realizar o saque do restante do dinheiro. Após o saque, os golpistas solicitaram um documento à vítima, momento em que ela percebeu a fraude e os criminosos fugiram, levando o dinheiro da vítima.

A equipe da Seção de Investigação/Núcleo Regional de Inteligência (SIG/NRI) da Delegacia de Polícia Civil de Dourados foi acionada e, com base nas informações fornecidas pela vítima, conseguiram identificar o veículo utilizado pelos criminosos, além de obter imagens deles no município.

Posteriormente, pertences da vítima foram encontrados abandonados próximo à rodovia. Com base nessas informações, foi feito contato com o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Dourados, que iniciou uma operação para localizar e abordar o veículo dos criminosos.

Após horas de monitoramento e troca de informações entre as forças policiais, a PRF conseguiu interceptar o veículo na BR-369, na cidade de Rolândia, no Estado do Paraná. No automóvel, estavam os golpistas identificados que têm 29 e 61 anos.

Durante a abordagem, parte do valor do golpe foi recuperada, além de peças douradas aparentando ser de ouro e um aparelho eletrônico novo, suspeito de ser fruto do crime. Os criminosos foram encaminhados à Delegacia de Rolândia, onde foi formalizada a prisão em flagrante pelo crime de estelionato.

Com informações da Polícia Civil.

