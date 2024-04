Calor volta a predominar em MS e máximas podem chegar aos 34º nesta terça

A terça-feira (23) amanheceu com temperaturas amenas em Campo Grande, marcando 19ºC, mas a previsão meteorológica aponta para um dia de calor em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital sul-mato-grossense pode chegar aos 32ºC, com um céu claro e poucas nuvens.

Para a região pantaneira, as máximas previstas são de 33ºC em Corumbá e Coxim, enquanto Porto Murtinho e Aquidauana devem alcançar os 34ºC. No sul do estado, Ponta Porã terá máxima de 30ºC, e Dourados pode chegar a 32ºC. Outras cidades também terão um dia quente: Costa Rica atingirá os 30ºC, São Gabriel do Oeste, Paranaíba e Naviraí terão 31ºC, e Água Clara, Maracaju, Três Lagoas, Ivinhema e Bonito alcançarão os 32ºC. Nova Alvorada do Sul e Nova Andradina terão máximas de 33ºC.

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) alerta que os próximos dias seguirão com temperaturas em elevação, mas com umidade relativa do ar entre 25% e 45%. Até quinta-feira, o sol predominará com pouca nebulosidade, indicando um período de tempo seco.

Essa condição meteorológica é resultado da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica sobre o estado, favorecendo o tempo seco e inibindo a formação de nuvens e chuva em grande escala. No entanto, a meteorologia não descarta a possibilidade de pancadas de chuva e tempestades em áreas pontuais das regiões leste e sudeste entre quarta e quinta-feira.

Essas instabilidades são resultado do aquecimento diurno, somado ao transporte de calor e umidade, além da atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai. Portanto, mesmo com o calor intenso, é importante que a população esteja atenta às atualizações meteorológicas e tome medidas para se proteger dos efeitos do tempo seco e possíveis tempestades localizadas.

Com informações do Inmet e Cemtec.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram