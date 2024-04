Prefeitura de Selvíria abre inscrições para 18 vagas em diversos cargos

A Prefeitura de Selvíria, cidade localizada a 400 quilômetros de Campo Grande, está com inscrições abertas, até o dia 5 de maio, para um concurso público que oferece 18 vagas em diversos cargos. As oportunidades abrangem desde candidatos alfabetizados até aqueles com nível superior completo.

Os salários iniciais variam de acordo com o cargo, começando em R$ 2.085,77 para auxiliar de serviços diversos, que exige apenas alfabetização para concorrer e disponibiliza oito vagas. Já para o cargo de coveiro, que requer o ensino fundamental incompleto, a remuneração é de R$ 2.109,63 para uma vaga disponível.

As duas maiores remunerações são destinadas aos cargos de controlador e contador, com salários de R$ 6.480,41. Há uma vaga para contador, que exige diploma em contabilidade, e a opção de cadastro reserva para controlador.Os demais cargos incluem:

– Agente de Contratação (2 vagas);

– Analista de Recursos Humanos, Analista Jurídico e Assistente Administrativo (cadastro reserva);

– Fiscal de Obras e Postura e Fiscal Tributário (cadastro reserva);

– Gestor de Contratos, Nutricionista, Motorista, Operador de Máquinas, Técnico em Segurança do Trabalho e Tratorista (1 vaga cada);

– Recepcionista (cadastro reserva).

Ao todo, são 17 funções disponíveis no concurso.

Para participar, os interessados devem realizar a inscrição no site da Império Concursos, banca contratada pela prefeitura para realizar o certame. As taxas de inscrição variam de acordo com o nível de escolaridade exigido para cada cargo: R$ 50 para cargos de nível fundamental, R$ 100 para nível médio e R$ 150 para nível superior.

É importante destacar que o edital lançado para o certame não diferencia o valor da taxa para o cargo que exige alfabetização. Os candidatos devem ficar atentos aos prazos de inscrição e aos requisitos específicos de cada cargo. A seleção será realizada por meio de prova escrita, que está prevista para acontecer em uma data posterior, conforme o cronograma do concurso.

Mais informações sobre o concurso, como requisitos, conteúdo programático das provas e demais detalhes, podem ser encontradas no edital disponível no site da Império Concursos.

