Pesquisa revela alta nos gastos com alimentação fora de casa e foodservice

Os hábitos de consumo alimentar das famílias brasileiras não são os mesmos. A pandemia mostrou, que a alimentação fora de casa faz parte da rotina das pessoas. Em contrapartida o home office impulsionou o delivery que favoreceu o setor de foodservice.

A pesquisa levantada pelo IFB (Instituto Food Service Brasil) mostrou que os gastos com comida fora de casa representaram R$164,4 bilhões em 2021. Cada brasileiro gastou em média R$ 16,21 por refeição, significando uma alta de 12% em relação a 2020.

Gastos com jantares e almoços em redes de restaurantes como Madero, Outback e Applebees, por exemplo, representaram 35% de alta se comparado ao ano anterior.

Já as padarias aparecem na pesquisa com apenas 3% dos gastos em 2021. O período com maior fluxo de pedidos foi nos fins de semana, com 16% de aumento nas vendas.

Projeções

A pesquisa prevê ainda três cenários para 2022, o mais otimista espera que haja um crescimento no PIB do setor de foodservice de 1,3% quando comparado a 2020, além de aumento a alimentação nos restaurantes em 10% se comparado ao ano anterior.

