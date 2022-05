Homem sofre fraturas nas pernas após acidente no trabalho

Um homem, de 39 anos, sofreu fraturas nas pernas após grave acidente no trabalho, que ocorreu por volta das 14h no indubrasil, sendo necessário ser levado para o hospital.

Segundo informações do dono da máquina, que foi a causa do acidente. O homem, chamado Fabio Xeres, estava cortando as madeiras e as retirando do local, quando a máquina ⎯ que pesa cerca de 400kg⎯ usada para cortar, acabou caindo sobre as duas pernas do trabalhador.

O homem foi atendido pela URSA-01 (Unidade de Resgate e Suporte Avançado) onde foi constatado fraturas nas pernas e encaminhado para o hospital.

Veja mais na reportagem ao vivo da repórter Vivian Bacarji, para O Estado Online: