Foragido após atentado em avenida da Capital é preso na Fronteira

Homem de 42 anos, alvo de um atentado a tiros de fuzil no dia 11 de agosto, na Avenida Gunter Hans, em Campo Grande, foi preso na última quarta-feira (31), na MS-164, em Ponta Porã, a 298 quilômetros de Campo Grande. De acordo com os policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), com o rapaz foi encontrado uma pistola dentro de um saco de ração.

Conforme divulgado pelo registro policial, os agentes do DOF realizavam uma fiscalização na rodovia, quando abordaram o suspeito, que estava conduzindo o veículo. No momento da abordagem, no interior do carro, foi encontrado uma pistola dentro de um saco de ração para animais.

Interrogado pelos policiais, o suspeito confessou que tinha sofrido um atentado em Campo Grande e não tinha voltado ao Presídio Semiaberto da Gameleira, onde cumpre pena por tráfico de drogas.

O rapaz foi conduzido a delegacia da região e depois encaminhado ao Presídio de Ponta Porã.

Atentado de fuzil após perseguição em avenida na Capital

Um homem de 42 anos teve seu carro atingido por disparos de fuzil em uma emboscada quando saía da Penitenciária Estadual Masculina de Gameleira. Para tentar fugir e se defender dos disparos, o indivíduo, que estava com sua esposa no carro, entrou no 6º Distrito Policial, delegacia que fica na região.

De acordo com a Polícia, o homem foi atingido por disparos e teve seu abdômen perfurado, além de ter sofrido outro tiro na perna. Entretanto se manteve consciente o tempo inteiro e foi levado para a Santa Casa. A esposa dele também estava no veículo, mas não foi atingida. As informações seriam de que o homem era ameaçado por membros do PCC (Primeiro Comando da Capital) e o atentado teria sido planejado pela organização.

