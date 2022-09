PF prende homem transportando cocaína em painel de veículo

Um homem que não teve identidade revelada foi preso na tarde de ontem (1) com mais de 20 quilos de cocaína, em um veículo na MS-162, entre o Distrito de Itahum e Dourados. O rapaz foi encaminhado a Delegacia de Polícia Federal da região, onde está à disposição da justiça.

O flagrante aconteceu na MS-162, quando policiais federais deram sinal de parada a um veículo. Abordado, os policiais pediram documentos ao condutor, que estava sozinho no carro. Ao ser interrogado, o condutor apresentou nervosismo e contradição em suas respostas, o que acabou despertando a atenção dos policiais.

Por conta do comportamento do motorista, os policiais resolveram realizar uma verificação minuciosa no interior do automóvel, onde encontraram 22 tabletes de cloridrato e pasta de cocaína no painel do carro. Após serem pesados, foram totalizados 23 kg da droga.

O condutor e o veículo foram encaminhados a Delegacia de Polícia Federal de Dourados.

