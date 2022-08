Homem é atingido por disparos de fuzil e entra em delegacia para se proteger

Um homem, ainda não identificado, teve seu carro atingido por disparos de fuzil em uma emboscada quando saia da Penitenciária Estadual Masculina de Gameleira. Para tentar fugir e se defender dos disparos, o indivíduo, que estava com sua esposa no carro, entrou no 6º Distrito Policial, delegacia que fica região.

De acordo com a Polícia, o homem foi atingido por disparos e teve seu abdômen perfurado, além de ter sofrido outro tiro na perna. Entretanto se manteve consciente o tempo inteiro e foi levado para a Santa Casa. A esposa dele também estava no veículo, mas não foi atingida.

Segundo informações preliminares, o homem havia acabado de sair do presídio Gameleira. Ao chegar em uma rotatória, ele foi pego em uma emboscada. Duas pessoas pessoas de moto passaram a persegui-lo na avenida Gunter Hans. Os disparos logo começaram, atingindo o carro várias vezes. Segundo a reportagem, o carro esta com 10 perfurações dos disparos. O tiroteio prosseguiu até o terminal Aero Rancho.

Conforme o delegado Fabrício Dias, do 6º DP, o indivíduo chegou na delegacia com a mão na barriga pedindo socorro. Ele sangrava muito e logo foi atendido.

Os autores conseguiram fugir. Entretanto, grande quantidade de policiais, com equipes como o Choque, estão mobilizados e realizam diligências na região. Segundo relatos da reportagem, os policiais estão averiguando locais de difícil acesso, além fiscalizar lojas da avenida Gunter Hans, já que os suspeitos podem ter entrado em alguns estabelecimento.

O veículo atingido está estacionado na garagem do 6º DP.

Confira mais informações na live:



Com informações de João Gabriel Vilalba.

