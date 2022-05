Fim de semana promete temperaturas acima de 30°C antes de nova frente fria

A previsão para o fim de semana indica tempo firme com sol e poucas nuvens, devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica em grande parte de Mato Grosso do Sul. A umidade relativa do ar pode ficar entre 20 a 40%, antes que uma nova frente fria chegue no Estado nos primeiros dias de junho.

Segundo Boletim Meteorológico da Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), para a sexta-feira (27) e sábado (28), já as temperaturas máximas podem ultrapassar os 30°C em praticamente todo o Estado.

O calor mais intensão tem previsão de atingir máximas de 28°C em Sete Quedas, 30°C em Campo Grande, 31°C em Paranaíba, Sonora e Dourados, 32°C em Três Lagoas e Porto Murtinho e 34°C em Corumbá.

No domingo (29) as temperaturas mínimas tendem a ficar mais altas, entre 20-25°C e máximas que podem ultrapassar os 34-35°C. Entretanto, ainda no domingo começam a atuar ventos de Norte e Noroeste, antecedendo a chegada da chuva em algumas regiões.

Mudança no tempo

Entre a tarde e noite de domingo (29) e ao longo de segunda-feira (30), há probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada devido ao deslocamento de uma frente fria oceânica, aliado ao transporte de umidade vindo da Amazônia, principalmente na região Centro-Sul do Estado.

As temperaturas devem, então, cair novamente, porém não se espera um frio com a intensidade do provocado pela passagem da última frente fria.

Terceira frente fria do ano

Os técnicos do CEMTEC/MS alertam que nos dias 5 e 6 de junho deve chegar uma terceira frente fria que, aparentemente, causará queda mais acentuada das temperaturas em todo Mato Grosso do Sul. Acesse também: Secretária de finanças diz que não há irregularidade nas contas da prefeitura