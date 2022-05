Power Couple: Treta, acusação de agressão e até mesmo de assédio marcam a eliminação

Com DR quádrupla, o mais novo casal eliminado do Power Couple foi foi Andréia e Nahim, porém, o que pegou fogo mesmo foram as voltas dos casais. Adryana e Albert foram os primeiros a subir, seguidos por Rogério e Baronesa e Brenda e Matheus.

Durante a madrugada, a briga escalonou em um nível que seguranças precisaram entrar na mansão. Os embates maiores se deram entre Matheus e Hadson e Cartolouco e Rogério, e a preocupação surgiu quando eles passaram do ponto.

Antes de encerrar o programa ao vivo, a apresentadora Adriane Galisteu até tentou conversar com os casais, mas não conseguiu e encerrou o programa sem a interação com a casa.

Roda da torcida para que os ânimos se acalmem depois dessa #EliminaçãoPowerCouple… Quer ver o que vai dar isso? Corre pro @sigaplayplus pra curtir também a #CabineDeDescompressão! Acompanhe o #PowerCouple ao vivo no @sigaplayplus. Acesse: https://t.co/0ZZces0MHh pic.twitter.com/EGCQr6ANXp — Power Couple Brasil (@powercouple) May 27, 2022

Em determinado momento, Matheus questiona se Hadson o agrediu ou o assediou sexualmente quando encoxou o participante. Anne, Ivy e Brenda também gritaram uma da outra, mas o ápice foi Eliza e a ruiva.

Durante a situação, Rogério saiu e foi ao telefone, e é especulado que ele tenha pedido para sair do programa.

Nas redes, internautas repercutiram a briga generalizada, alguns comemoravam o “entretenimento”, enquanto outros disseram que já passou do ponto.

