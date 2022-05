A Sul-Americana viu ontem uma goleada para entrar na história. Fora de casa, o Fluminense goleou o Oriente Petrolero em 10 x 1. Porém, mesmo com o resultado expressivo, o Tricolor amargou a eliminação do campeonato. O jogo aconteceu na noite de ontem (26), no estádio Ramón Tahuichi, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

O carioca foi eliminado ainda na fase de grupos, com a vitória do Unión Santa Fe sobre o Junior Barranquila.

O Fluminense tem pela frente um clássico no Campeonato Brasileiro. Pela oitava rodada, o clube encara o Flamengo no domingo (29), às 18h, no Maracanã, com mando rubro-negro. No mesmo dia, mas às 20h30, o Petrolero recebe o Bolívar pelo jogo de ia das quartas de final do Campeonato Boliviano.

Ficha técnica:

Árbitro: Guillermo Guerrero (EQU)

Assistentes: Christian Lescano (EQU) e Ricardo Baren (EQU)

Cartões amarelos: Saucedo, Mercado, Salces (ORI); Willian, Luccas Claro, Cris Silva (FLU)

Cartões vermelhos: Jorge Rojas (ORI) e Nonato (FLU)

Gols: Matheus Martins (FLU), aos 01′, Germán Cano (FLU), aos 08′ e aos 12′, Sebastián Álvarez (ORI), aos 14′, Jhon Arias (FLU), aos 16′, Caio Paulista (FLI), aos 35′, e Matheus Martins (FLU), aos 39’/1ºT; Matheus Martins (FLU), aos 08′, Germán Cano (FLU), aos 12′, Manoel (FLU), aos 20′, e Willian (FLU), aos 25’/2ºT

Oriente Petrolero: Quiñónez; Sandoval (Daniel Rojas), Álvarez, Zazpe e Paz; Rojas, Berdecio (Mercado), Sánchez e Freddy Roca (Facundo Suárez); Guaycochea e Saucedo.

Técnico: Erwin Sánchez

Fluminense: Fábio, Caio Paulista, Luccas Claro (Calegari), Manoel e Cris Silva; Martinelli, Nonato e Arias (André); Matheus Martins (Luiz Henrique), Willian Bigode e Cano (John Kennedy).

Técnico: Fernando Diniz

