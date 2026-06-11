Fifa escala árbitro esloveno para estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026

A Fifa definiu a equipe de arbitragem que comandará a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O árbitro esloveno Slavko Vincic, de 46 anos, será o responsável por conduzir o duelo entre Seleção Brasileira e Seleção do Marrocos, marcado para sábado (13), às 19h (horário de Brasília), em Nova Jersey, pela primeira rodada do Grupo C.

Com ampla experiência no cenário internacional, Vincic chega ao Mundial após participar de importantes competições do futebol europeu. Recentemente, esteve à frente do confronto entre Bayern de Munique e Real Madrid pelas quartas de final da UEFA Champions League, partida vencida pelos alemães por 4 a 3.

O árbitro também atuou nos playoffs das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo, incluindo a vitória da Seleção da Suécia sobre a Seleção da Polônia por 3 a 2, resultado que garantiu a classificação sueca para o torneio.

Integrante do quadro da Fifa desde 2010, Slavko Vincic participará de sua segunda Copa do Mundo. Na edição realizada no Catar, em 2022, ele apitou duas partidas da fase de grupos: a surpreendente vitória da Seleção da Arábia Saudita por 2 a 1 sobre a Seleção da Argentina e o triunfo da Seleção da Inglaterra por 3 a 0 diante da Seleção do País de Gales.

Agora, o árbitro esloveno terá a missão de conduzir a estreia da equipe comandada por Carlo Ancelotti, que inicia a caminhada em busca do hexacampeonato mundial.

Equipe de arbitragem para Brasil x Marrocos

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovênia)

Assistente 1: Tomaz Klancnik (Eslovênia)

Asistente 2: Andraz Kovacic (Eslovênia)

4º árbitro: Sandro Schaerer (Suíça)

Assistente reserva: Stephane de Almeida (Suíça)

Com informações do SBT Sports

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