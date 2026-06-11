Festa de Santo Antônio terá missa, procissão e distribuição de 17 mil bolos de pote em Campo Grande

Foto: divulgação
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A celebração de Santo Antônio, padroeiro de Campo Grande, contará com uma programação especial neste fim de semana, reunindo missas, bênçãos, procissão e a tradicional distribuição de bolos aos fiéis. As atividades são organizadas pela Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio e marcam o encerramento da trezena dedicada ao santo.

A programação religiosa começou no dia 31 de maio com a tradicional trezena de Santo Antônio, período de oração e devoção que inclui bênçãos temáticas. Nesta quinta-feira (11), às 19h, será realizada a bênção dos pães e dos alimentos. Já na sexta-feira (12), também às 19h, acontece a bênção dos namorados, noivos e alianças, uma das celebrações mais aguardadas pelos devotos do santo conhecido como casamenteiro.

Paralelamente às atividades religiosas, a cidade receberá o Arraial de Santo Antônio entre os dias 11 e 14 de junho, na Praça do Rádio. O evento contará com barracas de comidas típicas, atrações musicais e programação cultural aberta ao público.

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No sábado (13), dia dedicado a Santo Antônio, as atividades começam às 6h, com a bênção dos 17 mil bolos de pote preparados para a celebração e dos fiéis presentes. Logo após, das 6h30 às 13h, será realizada a distribuição dos bolos em sistema drive-thru. Neste ano, a tradição terá um atrativo especial: 3 mil alianças simbólicas serão inseridas nos bolos, além de um par de alianças de ouro e uma televisão de 60 polegadas. Os ganhadores deverão apresentar os vouchers encontrados para retirar os prêmios junto à secretaria da Catedral.

Ainda no sábado, os fiéis poderão participar da Santa Missa ao meio-dia, em uma celebração especial em honra ao padroeiro da Capital. O encerramento oficial das festividades ocorrerá no domingo (14), quando uma procissão sairá às 18h da Catedral em direção à Praça do Rádio. No local, será celebrada uma missa campal às 19h.

A relação entre Santo Antônio e Campo Grande remonta às origens da cidade. Devoto do santo, José Antônio Pereira prometeu construir uma capela em sua homenagem caso suas preces fossem atendidas. A promessa foi cumprida em 1879, com a construção de uma igreja de pau a pique que, anos depois, daria origem à atual Catedral Metropolitana. Em 1991, o templo foi consagrado como Catedral Metropolitana durante a visita de Papa João Paulo II ao município.

Considerado um dos santos mais populares do catolicismo, Santo Antônio de Pádua é conhecido como protetor dos pobres, das coisas perdidas e dos milagres. Sua fama de santo casamenteiro surgiu devido às ações de caridade que ajudavam mulheres sem recursos a se casarem. Nascido em Portugal e falecido em 13 de junho de 1231, em Pádua, na Itália, foi canonizado menos de um ano após sua morte e, em 1946, recebeu o título de Doutor da Igreja.

A Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio está localizada na Travessa Lydia Baís, no Centro de Campo Grande. A expectativa é de que milhares de pessoas participem das celebrações ao longo dos próximos dias.

 

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