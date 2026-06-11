Mãe de adolescente agride homem com capacete após briga entre estudantes em Campo Grande

Uma mulher de 46 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi presa após agredir um homem, de 33 anos, com golpes de capacete na Vila São Jorge da Lagoa, em Campo Grande, no início da noite de quarta-feira (10).
Segundo o boletim de ocorrência, a confusão teve início após duas adolescentes se desentenderem na escola durante a tarde. Ao ficar sabendo da discussão, a mãe de uma das estudantes foi até a casa do pai da outra adolescente para exigir explicações.
No local, a mulher teria atacado o homem utilizando um capacete. A Polícia Militar foi acionada e uma equipe da 10ª Companhia Independente esteve no endereço para atender a ocorrência.
Ainda conforme o registro policial, mesmo com a presença dos militares, a mulher continuou exaltada e fez ameaças de morte contra o homem caso ele encostasse em sua filha.
De acordo com o boletim, a mulher afirmou que “mataria ele dez vezes” se algo acontecesse à adolescente.
A suspeita foi encaminhada para a Depac Cepol, onde o caso foi registrado. Após os procedimentos legais, ela foi liberada.
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