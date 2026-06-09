Ministério destaca raízes indígenas de Éderson após convocação para a Copa do Mundo

Volante da Seleção Brasileira tem origem no povo Terena e mantém vínculos com familiares na Terra Indígena Taunay-Ipegue, em Mato Grosso do Sul

O Ministério dos Povos Indígenas, por meio de uma publicação em seu perfil no Instagram, comemorou a convocação de Éderson para a Copa do Mundo. O volante carrega a tradição do povo Terena.

Segundo a pasta, a avó do atleta, Albina Cândido, falante da língua terena, é uma das inspirações do jogador. A família tem origem na Aldeia Bananal, em Aquidauana.

O ministério destacou que a ligação indígena de Éderson vem por parte da família materna.

“Ele mantém o vínculo com a Terra Indígena Taunay-Ipegue e visita familiares sempre que pode. Sua trajetória mostra que é possível alcançar os maiores palcos do mundo sem perder a conexão com a ancestralidade. A presença de Éderson na seleção é uma alegria e um orgulho para parentes de todo o Brasil!”, escreveu.

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