Fazendeiro é assassinado por ex-funcionários em Corumbá

O domingo em Corumbá, cidade localizada a 428 km de Campo Grande, foi marcado por um crime que abalou a comunidade. O fazendeiro João Luiz Martins Carvalho, de 75 anos, foi brutalmente assassinado a golpes de faca em sua própria propriedade, a Fazenda Relógio, na região do Nabileque.

O crime, que ocorreu na tarde de domingo, teve como autores dois ex-funcionários da vítima, identificados como David Rodrigues Lima e Alexandro da Silva Sampaio. Ambos foram demitidos recentemente e, movidos por um sentimento de vingança, decidiram retornar à fazenda para perpetrar o ato violento.

Inconformados com a demissão, David e Alexandro invadiram a propriedade e atacaram João com vários golpes de faca, resultando na morte do fazendeiro. Além do homicídio, os criminosos roubaram diversos pertences da vítima, incluindo uma caminhonete Chevrolet S10, que foi utilizada na fuga.

O Departamento de Operações de Fronteira (DOF) montou uma barreira na região de Miranda para capturar os criminosos. O cerco resultou na prisão em flagrante de David e Alexandro, que foram encontrados na posse da caminhonete, facões, carteira da vítima, R$ 225 em dinheiro, R$ 844 em cheque, e um relógio.

O prefeito da cidade, em uma declaração à imprensa, expressou solidariedade à família enlutada e repudiou a violência que assustou a população. O caso está sendo investigado pela polícia.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: