Universidade lança 100 editais para 2024 com fomento de R$32 milhões de reais

A Universidade realizou o lançamento de 100 editais para apoio ao ensino, pesquisa, extensão, inovação e empreendedorismo. Ao todo, serão investidos mais de R$32 milhões em editais que contemplam objetivos estratégicos da UFMS. A cerimônia foi prestigiada por membros da equipe de gestão e diretores das unidades. Além da divulgação dos editais, pró-reitores e diretores presentes também assinaram digitalmente os Contratos de Gestão, documentos que definem indicadores, metas e plano de aplicação para o ano.

O reitor Marcelo Turine apresentou a programação orçamentária para o ano de 2024, com destaque para a destinação de verba para editais. “Hoje a gente está muito feliz lançando a programação de 100 editais para nossos professores, nossos técnicos, nossos estudantes, ou seja, é integrar essas ações para atender a missão social da Universidade que é o patrimônio do Mato Grosso do Sul. É momento de destaque, junto com a Administração Central, essa equipe maravilhosa que nós temos na administração, nossos líderes institucionais. Falo que é com governança, com gestão e eficiência na ponta que a gente consegue atender a missão institucional da UFMS”, ressalta.

Em sua fala, o reitor também destacou o legado e crescimento da Universidade durante sua gestão. “Dobramos praticamente o número de alunos em oito anos. Em 2016 tínhamos 16 mil alunos, e hoje temos 32 mil alunos. Essa é a missão social [da Universidade] de transformar a vida dos jovens. É um orgulho muito grande cuidar e liderar essa Universidade e, agora, fazer essas entregas de editais, de fomento”, celebra.

O orçamento anual da Universidade é composto por recursos provenientes do tesouro nacional, aprovado no Congresso Nacional, de recurso próprio arrecadado e de emendas. Em 2024, o recurso aprovado na Lei Orçamentária Anual para a UFMS é de R$1.080.010,00, valor que deve atender todo o funcionamento, manutenção, investimentos, obras e custos de pessoal. Neste total, também está incluso o que deve ser destinado para os editais. Parte dos editais deve ser lançada a partir do dia 26 deste mês, com previsão de liberação de recurso a partir de meados de março.

