Inocência: quatro pessoas ficam presas às ferragens em acidente entre carro e caminhão

Na manhã de domingo (25), quatro pessoas ficaram presas nas ferragens de um carro após uma colisão entre um Hyundai HB20 e um caminhão Scania, na rodovia MS-377, em Inocência, município distante 331 quilômetros de Campo Grande.

O acidente aconteceu por volta das 6h50, quando os dois veículos seguiam pela rodovia, e o condutor do HB20, em circunstâncias ainda não esclarecidas, colidiu violentamente com o caminhão conduzido por um caminhoneiro de 25 anos.

Com o impacto da batida, o carro de passeio saiu da pista e ficou completamente destruído. Os quatro ocupantes do veículo ficaram presos nas ferragens, e o Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate.

Segundo informações dos bombeiros que atenderam à ocorrência, apesar do estado em que o veículo ficou, nenhum dos ocupantes sofreu ferimentos gravemente. Uma mulher de 23 anos, que estava entre os passageiros do HB20, foi socorrida e encaminhada ao hospital de Inocência. Ela se queixava de dores no pescoço e apresentava ferimentos leves pelo corpo.

As circunstâncias exatas que levaram ao acidente estão sendo investigadas pelas autoridades locais. A rodovia MS-377, no trecho próximo ao Posto Vera Cruz, ficou parcialmente interditada durante os procedimentos de resgate e remoção dos veículos envolvidos. A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para controlar o tráfego e registrar o incidente.

