Dupla de MS conquista 3º lugar em etapa do Circuito Nacional de Vôlei de Praia

Acabou. E foi com chave de ouro. Cinco dias de intensas disputas entre os principais atletas do vôlei de praia nacional em Campo Grande marcaram o início do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Representando Mato Grosso do Sul, a dupla Arthur e Adrielson conquistou o terceiro lugar na competição, sediada no Parque das Nações Indígenas. Em uma disputa emocionante, derrotaram a dupla Matheus e Adelmo por dois sets a zero.

O evento, parte do calendário da CBV (Confederação Brasileira de Voleibol), reuniu 226 atletas de todo o Brasil, desde o Aberto até o Top 16, com uma significativa representação sul-mato-grossense de 22 nomes, cerca de 10% do total.

O gerente de Vôlei de Praia da CBV, Guilherme Marques, expressou sua satisfação em estrear a temporada no estado. Ele destacou a importância da parceria com o Governo do Estado e a longa tradição do circuito no local. Arthur Mariano, campeão de 2023, desta vez garantiu o terceiro lugar ao lado de Adrielson, após vencerem os cearenses Mateus e Adelmo na última partida. O ouro foi para Moisés e Matheuszinho, que derrotaram a dupla composta pelo campeão olímpico Alison Mamute e Igor Borges.

No torneio feminino, a dupla Duda e Ana Patrícia levou o título ao vencer Vitória e Hege na final, enquanto Carolina e Bárbara Seixas conquistaram o bronze ao derrotarem Thainara e Andressa. Victoria, representante sul-mato-grossense, ficou em quinto lugar.

No Aberto, Pedro e Gabriel Santiago foram os campeões, seguidos por Manaus e Vilsomar, enquanto o terceiro lugar foi de Bruno e Nícolas. No Aberto feminino, Bárbara e Teresa sagraram-se campeãs, seguidas por Lucília Rosa e Mayara, e Ângela e Livia.

Festa da torcida

Fora o espetáculo em quadra, público foi um show a parte, lotando a arena e participando de cada lance, mostrando para todo o Brasil toda sua animação e paixão dos sul-mato-grossenses pelo vôlei de praia. As partidas foram transmitidas pelos canais de TV por assinatura SporTV.

