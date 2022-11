Em MS, domingo é de sol com as temperaturas podendo atingir 36°C

A previsão pra este domingo (27) de Copa do Mundo é de sol, ar seco e uma leve variação de nebulosidade causada por um sistema de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens de chuva, isso quer dizer: sem chuvas neste 27 de novembro.

Em Mato Grosso do Sul, Ponta Porã será a escolha certa para quem quer um local mais geladinho para passar este domingo, com as temperaturas variando de 18°C a 29°C ao longo do dia, seguida de Iguatemi, com os termômetros entre 19°/30°C. Já os municípios mais quentes do Estado serão Corumbá, Aquidauana e Coxim, que alcançaram a surpreendente máxima de 36°C. Campo Grande começa o domingo registrando mínima 20°C, mas que logo se tranformará na máxima de 33°C.

A umidade relativa do ar estará baixa, entre 15-35%, por isso redobre a atenção quando for se expor ao sol, evitando os horários mais quentes e secos, que geralmente são entre às 14 e 16 horas. Em grande parte do Estado, os ventos atuam do quadrante sudeste, com as rajadas podendo alncaçar entre 30-50 Km/h. Nenhum município de Mato Grosso do Sul tem previsão de chuva para este domingo.

