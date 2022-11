Amigos do Parque é opção para quem gosta de lazer e esporte

Nesta semana onde o brasileiro começou a respirar futebol com a Copa do Mundo 2022 e até se sentiu motivado em mexer um pouco o corpo, Campo Grande oferece uma opção de lazer aliada a prática de esportes neste fim de semana.

Sábado (26) e domingo (27), das 7h às 19h, o projeto Amigos do Parque marca presença no Parque dos Poderes novamente. A ação será realizada em uma das pistas da Avenida do Poeta, da rotatória da Avenida Afonso Pena até a rotatória da Agesul (Agência Estadual de Gestão em Empreendimentos), e na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, da rotatória da Agesul até a rotatória da Avenida Mato Grosso.

Tendo como objetivo o incentivo de práticas esportivas e lazer, como corrida, patins, andar de bicicleta e outras atividades, quem for prestigiar o projeto poderá desfrutar da paisagem do Parque dos Poderes, sem precisar se preocupar com a sua segurança ou o trânsito.

Enquanto as pistas estiverem ocupadas de esportistas, os carros e motos irão dividir as pistas contrárias. O local irá contar com equipes do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) que estarão de prontidão para garantir a segurança e fluidez do trânsito durante os dias do Amigos do Parque.

