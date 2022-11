Mais uma mensagem de Jesus do livro Ele e Eu de Gabrielle Bossis

Filho, tenho uma grande necessidade de ser consolado. Sabes que fui condenado a uma morte de cruz, antecedida por cruéis sofrimentos, dos quais muitos deles foram inúteis para uma boa parcela da humanidade, que ao longo dos séculos, rejeitando minha salvação, precipita-se ao inferno.

Ofereça-me desde agora a tua aceitação da morte, em obediência a uma lei divina e para a glorificação de Deus, para diminuição do mal sobre a terra, para a exaltação da Santa Cruz. Fazendo assim filho, não ficarás indiferente ao Meu sofrimento, ainda mais agora em que o mau cresce sobre a face da Terra, onde muitos dos teus irmãos estão se perdendo. Quanto maior o número dos que se perdem, maior é o meu sofrimento.

O demônio sabe que é incapaz de Me atingir diretamente, mas conhece o meu ponto fraco, sabe como trazer-Me dor, a dor de vê-lo levar àqueles que tanto amo para o inferno, onde nunca mais terei a doce companhia dos meus filhos, os quais sempre desejei ter ao Meu lado por toda a eternidade. Sofra comigo filho, fique junto de Mim neste tão longo e profundo sofrimento. Dá-Me o consolo da tua companhia. Ofereça tuas orações pelos teus irmãos para que Eu possa salvá-los, ofereça também os teus sofrimentos sentidos através do trato com os outros, sofrimentos sentidos em meio ao frio, ao calor, às tuas doenças, cansaços, …

Com estas ações mostrar-Me-ás, muito mais o teu amor por Mim. Será pouco recompensado por um pai aquele que ajuda a salvar um de seus filhos? Quando o amor à cruz (sofrimentos sentidos através do trato com os outros, em meio ao frio, ao calor, às tuas doenças, cansaços, …) penetra em uma alma, a alma vive em uma alegria que o mundo não pode conhecer, a alegria de morrer dia-a-dia para salvar o próximo, por aliviar a dor do Pai diante de tantas perdas. Porém filho, não sendo Eu nada ingênuo, não Me engano quanto a ti, pois sei que a cruz te assusta, que foges dela. O que fazer diante disso dizes tu.

Sabendo tu que ela, é o meu instrumento escolhido para a vossa salvação, peça-Me que a ame, que tenhas coragem para carrega-la e Eu, não só te darei o que me pedes, mas em pessoa tomarei para Mim a parte mais pesada deste sacrifício. Feliz cruz que te salva, que salva os teus irmãos, que Me consola, vendo que não estou sozinho em tão importante missão sobre a Terra, a missão de leva-los ao céu.

[Texto: Por Rosenei Pauli]