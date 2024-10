Eleições começam com filas e derramento de material ilegal em escolas da periferia

Em várias escolas da Capital antes das 7h, horário previsto para abertura dos portões, já haviam filas quilométricas de eleitores para votar. Além disso, o cenário na entrada estava sendo marcado com vários materiais jogados no chão. Vale lembrar que derrame de santinhos é crime.

O senhor Josenaldo Brito, 55 anos, relatou ao jornal O Estado que mora em Aquidauana, mas o seu local de votação é em Campo Grande, na Escola Municipal Irene Szukala, onde havia fila.

“Acordei cedinho para vir para cá, eu voto aqui e minha mulher no Pioneiros. A gente prefere vir no primeiro horário para voltar cedo para casa. E não tem jeito de não enfrentar fila, tem que aceitar, então estamos aqui”.

A senhora Antônia Ramona, 62 anos, era uma na fila do maior Colégio Eleitoral de Campo Grande, na Escola Estadual, Thomaz Gerardeli. Antônia revela que sua mãe foi até os 102 anos e pretende fazer o mesmo.

“Esse é um momento importante na história. É importante votar, exercer seus direitos, colocar alguém no poder e para quem é novo, faz concurso, é exigido no momento da posse, então não tem como ignorar e nem deve. É bom ver uma fila enorme de gente, acredito que tenha que ser assim mesmo”.

Nos locais que a reportagem visitou estava com vários santinhos no chão. O agente de saneamento, Flávio Luiz, 33 anos, comenta que o visual é feio para quem tem que ir até a escola. “Se verem alguém jogando é preso, mas é difícil ver, quando reparar vai estar assim cheio de lixo no chão. É feio, lamentável, a cidade vai ficar suja”.

Segundo a Lei das Eleições 9.504/97, o derrame de material publicitário próximo aos locais de votação pode ensejar apuração na esfera criminal e multa, que varia de R$ 2 mil a R$ 8 mil, isso porque a lei considera crime a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos no dia da eleição, com pena que pode variar de seis meses a um ano de prisão.

Por Inez Nazira e Kamila Alcântara

