Candidato a vereador do PSOL é preso em MS após tentar comprar votos de eleitores

Na madrugada de hoje (06), um candidato a vereador, de 77 anos, do PSOL foi preso em flagrante após tentar comprar votos de eleitores em Paranaíba.

Os policiais faziam reforço das eleições, quando flagraram próximo a Praça da Iacal, um veículo Celta, cor vermelha, em frente à farmácia espalhando material de campanha do candidato em via pública.

A equipe policial sondou o veículo e abordou o motorista na Avenida Paraná, cruzamento com a Avenida Rio de Janeiro. Durante as buscas os militares encontraram dentro do veículo uma grande quantidade de santinhos.

O condutor era o próprio candidato a vereador pela coligação Mudança de Verdade (PSOL) e além do material de campanha, também tinha uma nota de 200 cruzeiros e R$ 454.

O homem foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil do município.

