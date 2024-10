Corpo de homem continua desaparecido nas águas do Rio Aquidauana

O corpo de Bombeiros continua realizando buscas pelo corpo de um homem, de 42 anos, que se afogou no Rio Aquidauana na tarde de ontem (05).

O afogamento ocorreu próximo da Cachoeira do Morcego, localizada na região do Distrito de Camisão, em Aquidauana.

Ainda na noite de ontem, a equipe chegou a realizar buscas no local, utilizando técnicas de mergulho, mas em decorrência do horário e a chegada da noite, as buscas tiveram que parar de ser feita devido a pouca visualização.

Na manhã de hoje (06), os militares retornaram com as buscas.

