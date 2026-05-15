Veículo pega fogo após sair de oficina em Campo Grande

Condutor do veículo, que ficou totalmente destruído, não possui seguro

Um veículo pegou fogo na manhã desta sexta-feira (15) e ficou totalmente destruído na Rua Taumaturgo, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Conforme informações de pessoas que passavam pelo local no momento do ocorrido, o carro havia saído de uma revisão quando o incidente aconteceu.

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul precisou ser acionado para controlar as chamas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

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