Convocação da Seleção Brasileira para a Copa será na próxima segunda-feira (18), às 16h

Está chegando a hora de conhecermos os 26 jogadores que vão representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. A lista final do técnico italiano Carlo Ancelotti será conhecida na próxima segunda-feira (18).
O evento realizado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, vai começar às 16h (de MS), mas a expectativa é que Ancelotti anuncie a lista de convocados às 16h45, segundo a CBF (Confederação Brasileira de Futebol).
A CBF enviou para a Fifa na última segunda-feira (11), a pré-lista de jogadores convocados para a Copa. Ao todo, são 55 nomes.
Veja os 55 jogadores que estão na pré-lista:
Goleiros
- Alisson (Liverpool)
- Bento (Al-Nassr)
- Ederson (Fenerbahçe)
- Hugo Souza (Corinthians)
- John (Nottingham Forest)
- Weverton (Grêmio)
Defensores
- Alex Sandro (Flamengo)
- Alexsandro Ribeiro (Lille)
- Bremer (Juventus)
- Carlos Augusto (Inter de Milão)
- Danilo (Flamengo)
- Douglas Santos (Zenit)
- Fabricio Bruno (Cruzeiro)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Ibañez (Al-Ahli)
- Kaiki Bruno (Cruzeiro)
- Leo Ortiz (Flamengo)
- Leo Pereira (Flamengo)
- Luciano Juba (Bahia)
- Marquinhos (PSG)
- Natan (Betis)
- Paulo Henrique (Vasco)
- Thiago Silva (Porto)
- Vitinho (Botafogo)
- Vitor Reis (Girona)
- Wesley (Roma)
Meio-campo
- Andreas Pereira (Palmeiras)
- Andrey Santos (Chelsea)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Casemiro (Manchester United)
- Danilo (Botafogo)
- Ederson (Atalanta)
- Fabinho (Al-Ittihad)
- Gabriel Sara (Galatasaray)
- Gerson (Cruzeiro)
- João Gomes (Wolverhampton)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
- Matheus Pereira (Cruzeiro)
Atacantes
- Antony (Betis)
- Endrick (Lyon)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Gabriel Jesus (Arsenal)
- Igor Jesus (Nottingham Forest)
- Igor Thiago (Brentford)
- João Pedro (Chelsea)
- Kaio Jorge (Cruzeiro)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Neymar (Santos)
- Pedro (Flamengo)
- Raphinha (Barcelona)
- Rayan (Bournemouth)
- Richarlison (Tottenham)
- Samuel Lino (Flamengo)
- Vini Jr (Real Madrid).