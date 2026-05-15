Convocação da Seleção Brasileira para a Copa será na próxima segunda-feira (18), às 16h

Está chegando a hora de conhecermos os 26 jogadores que vão representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. A lista final do técnico italiano Carlo Ancelotti será conhecida na próxima segunda-feira (18).

O evento realizado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, vai começar às 16h (de MS), mas a expectativa é que Ancelotti anuncie a lista de convocados às 16h45, segundo a CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

A CBF enviou para a Fifa na última segunda-feira (11), a pré-lista de jogadores convocados para a Copa. Ao todo, são 55 nomes.

Veja os 55 jogadores que estão na pré-lista:

Goleiros

  • Alisson (Liverpool)
  • Bento (Al-Nassr)
  • Ederson (Fenerbahçe)
  • Hugo Souza (Corinthians)
  • John (Nottingham Forest)
  • Weverton (Grêmio)

Defensores

  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Alexsandro Ribeiro (Lille)
  • Bremer (Juventus)
  • Carlos Augusto (Inter de Milão)
  • Danilo (Flamengo)
  • Douglas Santos (Zenit)
  • Fabricio Bruno (Cruzeiro)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Ibañez (Al-Ahli)
  • Kaiki Bruno (Cruzeiro)
  • Leo Ortiz (Flamengo)
  • Leo Pereira (Flamengo)
  • Luciano Juba (Bahia)
  • Marquinhos (PSG)
  • Natan (Betis)
  • Paulo Henrique (Vasco)
  • Thiago Silva (Porto)
  • Vitinho (Botafogo)
  • Vitor Reis (Girona)
  • Wesley (Roma)

Meio-campo

  • Andreas Pereira (Palmeiras)
  • Andrey Santos (Chelsea)
  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Casemiro (Manchester United)
  • Danilo (Botafogo)
  • Ederson (Atalanta)
  • Fabinho (Al-Ittihad)
  • Gabriel Sara (Galatasaray)
  • Gerson (Cruzeiro)
  • João Gomes (Wolverhampton)
  • Lucas Paquetá (Flamengo)
  • Matheus Pereira (Cruzeiro)

Atacantes

  • Antony (Betis)
  • Endrick (Lyon)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Gabriel Jesus (Arsenal)
  • Igor Jesus (Nottingham Forest)
  • Igor Thiago (Brentford)
  • João Pedro (Chelsea)
  • Kaio Jorge (Cruzeiro)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Neymar (Santos)
  • Pedro (Flamengo)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Rayan (Bournemouth)
  • Richarlison (Tottenham)
  • Samuel Lino (Flamengo)
  • Vini Jr (Real Madrid).

 

