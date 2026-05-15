Sucuri gigante é flagrada por turistas durante passeio em Bonito

Vídeo feito por turistas do Paraná mostra serpente gigante durante passeio no Rio Sucuri

Turistas do Paraná conseguiram avistar e registrar uma sucuri durante um passeio de barco em Bonito. O vídeo circulou nas redes sociais.

Durante o passeio no Barra do Sucuri, no Rio Sucuri, o grupo cruzou com uma serpente que teria entre 6 e 8 metros de comprimento.

No vídeo, que repercutiu no site O Antagonista, o homem responsável pela gravação chega a fazer referência à sucuri Ana Júlia.

O Rio Sucuri, conhecido pelas águas cristalinas, atrai turistas do mundo todo pela transparência e pela vegetação subaquática, ideal para observação da fauna de Mato Grosso do Sul.

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Morte de Ana Júlia

Em 2024, a sucuri conhecida como Ana Júlia, famosa por aparecer em diversas filmagens feitas por visitantes do município, foi encontrada morta.

O caso chegou a ser investigado pela polícia. Após perícia, a causa da morte foi apontada como natural.

Embora o turista tenha se referido à serpente do vídeo como “Ana”, o registro compartilhado indica que se trata de outro animal.

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