Domingo promete altas temperaturas e baixa umidade do ar

A previsão para este domingo (11) é de tempo estável, sem previsão de chuvas ou ventanias fortes. O que irá marcar mesmo esse final de semana serão as altas temperaturas e a baixa umidade relativa do ar, que ficará menor que 35% em todo o Mato Grosso do Sul, com destaque para as regiões norte e bolsão, que alcançaram as porcentagens entre 15/25%.

Mesmo com a previsão de tempo quente, ainda ocorre uma grande variação entre as temperaturas dos munícipios sul-mato-grossenses. Em Iguatemi, a máxima será de 27°C, enquanto em Coxim é esperado que os termômetros registrem 38° C. O munícipio coxinense vem seguido por Camapuã e Paranaíba, como as cidades mais quentes deste domingo, marcando 36°C.

Além de Iguatemi, Ponta Porã tem a segunda menor máxima do Estado, marcando apenas 28°C. As mínimas de Mato Grosso do Sul ficarão entre 14/22°C. Campo Grande amanhece registrando mínimas de 19°C, que logo irão aumentar com o passar das horas, alcançando a marca de 34°C.

Os ventos, que não serão fortes, irão mudar do sul para leste. No meio da tarde a direção se altera de novo, dessa vez para o quadrante norte, trazendo uma frente fria que irá passar rapidamente pelo Estado.

Veja também: Capital amanhece coberta de fumaça pelo segundo dia consecutivo