Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Alô, alô! Prepare-se que vem coisa boa por aí! Podem rolar situações inesperadas e bastante favoráveis para o seu bolso, que prometem trazer maior liberdade. Pra ficar ainda melhor, os astros estimulam sua inventividade e você deve ter ótimas ideias pra ganhar mais dinheiro. Sair da rotina tende a beneficiar sua saúde. À tarde, sua enorme disposição, otimismo e humor tendem a estimular os seus relacionamentos. A sorte irá sorrir pra você e podem pintar oportunidades excelentes. Com o mozão, a espontaneidade e criatividade prometem rolar soltas nos momentos a dois. Se tem um crush na mira, tem tudo pra se empolgar e se atirar nessa conquista.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Touro, meu cristalzinho, forças poderosas devem impulsionar seus sonhos e esperanças. Talvez conte até com a ajuda de um amigo. Sua vida social também recebe estímulos: bater perna, envolver-se em atividades e encontrar a turma devem espantar a solidão. Precisa bater ponto? Tenha mais atenção no seu serviço, pois pode ter que refazer tarefas. Pra evitar estresse, talvez seja melhor adiar conversas importantes com colegas ou a chefia. À tarde, sua inspiração tá muito on e você deve ter sucesso ao bolar planos sensacionais. Se está só, amizade tem chance de virar um romance tudo de bom. Com o mozão, deve renovar a relação e deixar tudo mais gostosinho.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Domingou com os astros levantando a sua bola, meu cristalzinho. O clima em casa promete ser uma delícia, com direito a programinhas diferentes. Tudo indica que irá curtir ótimos momentos com seus familiares. Há chance de pintar uma herança. Sua intuição tá on – preste atenção! A energia da tarde deve deixar o seu signo aberto a novos contatos e amizades. Pode ajudar um amigo e receber uma mãozinha também – afinal, uma mão lava a outra. Plano ou sonho tem chance de virar realidade. Se está na pista, sua vida social talvez fique um fervo só e você ganhe vááários contatinhos. Com o mozão, pode ter ótimas ideias pra sacudir a poeira da relação.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Trago verdades e elas são pra glorificar de pé! Mais comunicativo, seu signo tende a fazer contatos com facilidade e a brilhar ao expressar as suas ideias inventivas. Saidinha com a turma promete ser tudo de bom. Há chance de fazer amizade com gente original e vivenciar novas experiências. À tarde, os astros destacam o seu lado mais otimista, simpático e prestativo. O resultado? Tudo indica que vai ficar mais popular e atrair as pessoas. No amor, a vibe é de ousadia e alegria, Câncer, meu cristalzinho. Contando com mais coragem, talvez faça mudanças na relação e deixe o clima maravigold. Tá na solteirice? Pode rolar romance com um colega de profissão.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Tô vendo aqui que há boas chances de nadar na fortuna, meu cristalzinho! Aleluia! É que seu lado independente fica forte e deve te levar a pensar em formas inovadoras pra alcançar uma boa posição social. Boas chances de atrair mais dinheiro e alcançar suas altas expectativas. Podem pintar novas experiências à tarde. Tudo indica que assuntos diferentes e os estudos, sobretudo de faculdade, irão abrir os seus horizontes. Vontade de fazer uma viagem romântica com o mozão, né, minha filha? Se não rolar, um passeio diferente tem tudo pra ser gostosinho. Se está na pista, seu jeito forte e ousado tende a atrair contatinhos, inclusive de longe.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Se depender dos astros, você irá mitar hoje! Viagem ou passeio diferente promete expandir seus horizontes, sem contar que tende a atrair as pessoas. Os estudos, sobretudo de faculdade, devem trazer aprendizados, uma forte sensação de liberdade e boas chances de conquistar seus objetivos. Uma vibe transformadora pode pintar e destacar seu jeito simpático e prestativo. Talvez receba uma herança ou grana inesperada. No romance, sinal de mais espontaneidade, principalmente nos momentos íntimos. O sexo promete pegar fogo na privacidade do seu cantinho. Se está na solteirice, tende a se deixar levar pelas emoções e se envolver com alguém diferente de você.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Domingou com mudanças fortes no seu caminho, mas tudo indica que vão deixar o clima ainda melhor. A vontade de sair da mesmice deve ficar mais forte e tem tudo pra curtir momentos de liberdade. As pessoas tendem a se aproximar de você. Há chance de pintar uma grana inesperada. Fique de olho no seu sexto sentido, que está poderoso. Mais sociável, você pode brilhar em seus contatos, consolidar relacionamentos importantes e conseguir benefícios. Se já tem um love, talvez jogue a indecisão pra escanteio e se atire em aventuras e fantasias. Agora quem busca um amorzinho pode se mostrar mais exigente e tende a escolher bem com quem se relaciona.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Os astros dão a maior força pra você detonar o marasmo do domingão. É que o seu lado criativo, independente e imprevisível tá muito on e aí não devem faltar ideias, oportunidades nem a ajuda da turma para curtir o dia. Atividades diferentes com os amigos têm tudo pra ser uma delicinha. De quebra, seu signo tende a se preocupar e cuidar mais do corpo. Mantenha alimentos saudáveis por perto pra quando pintar aquela vontade de comer suas emoções. Se tem um crush em vista, tudo indica que não terá medo nem vergonha de ir atrás de quem deseja. Com o love, vocês podem crescer e construir uma boa vida juntos.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

O dia começa com as excelentes energias dos astros. Esbanjando criatividade e zero vontade de fazer as coisas do mesmo jeito, tudo indica que irá inovar e acabar com o tédio. Na saúde, há chance de alcançar a cura de um perrengue através de técnicas alternativas ou inovações da medicina. A sorte tende a soprar na sua direção à tarde e pode se dar bem num jogo ou sorteio. De quebra, seu lado simpático está de plantão e deve deixar as pessoas confortáveis perto de você, estimulando suas relações. Com o mozão, sinal de muita diversão e alegrias. Se está na pista, seu jeito espontâneo deve te ajudar a fisgar o contatinho. Aguarde muitas ousadias e prazeres no sexo.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Domingou com as vibrações muito positivas dos céus! Tudo indica que seu lado inventivo vai brilhar e te ajudar a espantar a monotonia do domingão. Se vai dar um rolê ou viajar, tem tudo pra conhecer pessoas, experimentar coisas novas e expandir a sua mente. Com os parentes, você tende a demonstrar mais generosidade. Os momentos no lar prometem ser ótimos, Capricórnio, meu consagrado! Se está em busca de um love, um familiar talvez te apresente alguém interessante e te ajude a desencalhar. Agora quem já se amarrou deve curtir uma relação mais forte, sincera e espontânea.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

O dia começa com uma energia transformadora em casa. O desejo de fazer coisas diferentes tem tudo pra deixar a relação com os parentes muito mais interessante, além de intensificar os laços com seus queridos. Mudanças, inclusive de residência, tendem a trazer maior espaço e liberdade. Os planetas destacam seu poder de comunicação e de imaginação à tarde. Pode ter boas ideias e facilidade pra se expressar. Seu otimismo também promete bombar e te ajudar a fazer ótimos contatos. Se está só, pode pintar alguém interessante e tudo indica que não vai perder tempo pra puxar assunto. Com o momozim, há sinal de altos papos e uma ligação mais estimulante.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Piscianos amados, a previsão é de chuva de bênçãos! Seus relacionamentos ganham destaque e tudo indica que te farão muito bem. Tem tudo pra sair da rotina e curtir momentos surpreendentes com seus queridos. Se precisa estudar, poderá contar com ideias criativas, perspicácia e talento para pesquisas. Aí deve ficar fácil zerar suas obrigações. À tarde, o desejo de conquistar uma vida mais confortável tem tudo pra pintar e te levar a usar a cabeça pra pensar em formas diferentes de atrair dindim. Boas chances de engordar sua conta bancária! Se já se amarrou, pode ir atrás da sua independência financeira – errado não tá! Se busca um love, tende a pegar e se apegar.

Confira a previsão dos outros dias para o seu signo.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.