Capital amanhece coberta de fumaça pelo segundo dia consecutivo

Pelo segundo dia consecutivo, o céu de Campo Grande amanhece diferente do que a população está acostumada. Durante todo o dia, era possível observar uma fumaça cobrindo a Capital, deixando um aspecto cinzento. O motivo para esse fenômeno são as queimadas que estão atingindo a Amazônia.

Os incêndios florestais estão tendo as suas fumaças espalhadas pelos ventos por todo o Brasil, causando esse mesmo fenômeno em outras cidades e também em outros países, como Bolívia e Paraguai.

Vinicius Sperling, meteorologista do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), comenta que esses incêndios podem durar até novembro e que a tendência é que a fumaça saia do Estado apenas no sábado.

“A tendência é que só no sábado, quando passar a frente fria e mudar o vento pro quadrante sul é que vai empurrar essa fumaça, por exemplo, aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Pra outras regiões pode ser que há um período diferente”, a frente fria a qual Vinicius se refere está prevista para chegar ao Estado sexta ou sábado, sem abaixar muito as temperaturas.

O meteorologista também comenta que as mínimas do Estado podem subir, principalmente a noite, já que graças a cobertura da fumaça, o radiação ao longo da noite não irá “escapar”, mas ele afirma que toda essa situação é normal, com exceção dos incêndios que estão ocorrendo na Amazônia, que chegou a registrar recorde de queimadas.

Aliado ao tempo seco e a baixa umidade, que continua entre 10 e 20%, a qualidade do ar em Mato Grosso do Sul é fortemente impactada. Nesse período pode causar desidratação, irritação nos olhos, pele e garganta, além do efeito comum do ressecamento das mucosas das vias aéreas, favorecendo o surgimento de alergias, resfriados, gripes e distúrbios respiratórios.

Pensando nisso, nós do O Estado Online separamos algumas dicas que irão ajudar a amenizar os efeitos desse tempo seco.

– Umidifique o ar: você pode usar panos encharcados de água, baldes cheios ou algum umidificador elétrico.

– Beba bastante água: o mais simples de todos. Para auxiliar, você pode passar o dia com uma garrafinha ao seu lado.

– Use protetor solar: além da desidratação, pode ocorrer queimaduras solares e o descascamento da pele, então cuidado.

– Evite exposição ao sol nas horas mais quentes e realizar atividades físicas entre as 10h a 16h: o melhor horário para se realizar atividades físicas é no período da manhã ou no fim da tarde.

E se você deseja receber em primeira mão os alertas e recomendações da Defesa Civil, o Coronel Catarinelli, diretor geral da Defesa Civil relembra que a população pode realizar um cadastro para isso. Basta enviar um SMS para o número 40199 contendo o CEP de algum local de preferência, após isso você vai receber a confirmação de que o cadastro foi realizado com sucesso.

Com informações dos repórteres Willian Leite e João Gabriel Vilalba.

