Sinais? Filha aplica golpe e rouba R$725 milhões da mãe

Durante a operação nomeada como “Videntes”, no Rio de Janeiro, uma mulher foi presa sob suspeita de roubar a própria mãe em mais de R$ 720 milhões. A idosa, de 85 anos, estava em cárcere privado a cerca de 1 ano e teve obras de arte e joias vendidas pala suspeita.

Agentes do DEAPTI (Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade), estão conduzindo os mandados de prisão, além de realizar as buscas, apreensões e bloqueio dos bens dos suspeitos. Ao todo, foram roubadas e revendidas cerca de 16 obras de arte, entre elas, quadros da Tarsila do Amaral e Di Cavalcanti. A revenda foi feita para galerias de arte.

Uma das galerias, localizada em São Paulo, comprou três quadros com o valor estimado em R$ 300 milhões e pelo menos duas foram revendidas para o Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires. O dono da galeria afirmou que não desconfiou que as obras haviam sido roubadas da idosa, já que conhecia a família e por ter recebido os quadros diretamente da filha da proprietária.

A idosa tinha em posse essas obras, pois havia sido casada com um colecionador e negociador de arte. Quando o seu marido veio a falecer, ela herdou os quadros.

De acordo com a Polícia Civil, a idosa foi abordada por uma mulher se passando por uma vidente, que a informou que a sua filha estava “espiritualmente doente”. “Por ter um lado místico e uma filha que enfrenta problemas psicológicos desde a adolescência, a idosa foi convencida, inclusive pela filha, a realizar os pagamentos solicitados para o tratamento espiritual proposto”, diz a polícia.

Após o tratamento espiritual da jovem começar, a idosa foi totalmente isolada, sem poder ter contato com outras pessoas e com funcionários que trabalhavam para a família, que foram demitidos logo depois. A mulher então percebeu que a filha conhecia a suposta vidente e outras pessoas que estavam envolvidas no golpe e parou de repassar os valores. Após isso, a suspeita começou a ameaçar e agredir a mulher, para que o dinheiro continuasse a ser transferido.

De acordo com informações, a filha elaborou todo o golpe e teria como comparsa a vidente que entrou em contato com a idosa. Além das duas, uma cartomante, uma mãe de santo e outras duas mulheres estavam no esquema.

Até o momento, apenas três quadros foram recuperados. O nome da filha ainda não foi disponibilizado. O prejuízo estimado é de pelo menos R$ 725 milhões.

