Positivismo econômico durante o Dia dos Pais vira a chave para o fortalecimento de lojas físicas

Após a pesquisa que projetou a movimentação de 5% da economia de Mato Grosso do Sul no próximo Dia dos Pais, em agosto de 2022, o comércio de Campo Grande já começou a se preparar renovando os estoques e O Estado Online reuniu autoridades no assunto para orientar os leitores.

A economista Fecomércio-MS, Regiane Dedé de Oliveira, comenta que o comércio no período que antecipa a data comemorativa está prestes a viver um bom momento, mas poderia ser melhor. “Por conta da inflação nós temos apenas 5% de previsão, isso considerando o valor real do ano passado.”

Segundo Regiane, o valor médio a ser gasto pelos consumidores é de R$ 360, dividido entre compras de presentes e itens para comemoração. Em média, R$207 é o valor estipulado para gastar com o presente e R$ 142 para a comemoração. “A porcentagem de pessoas que vão às compras é maior da população que pretende comemorar a data.”

Ela dá dica para os clientes sempre buscarem comparativos e bens substitutos. Já para o empresário, que ele prepare bem suas vitrines, pois o consumidor é chamado, nas propagandas e naquilo que o presentado deseja. A pesquisa informa o que está chamando a atenção do consumidor atualmente. Para 42,4% são as vitrines, 29,4% se guiam por propagandas, 14,5% pela escolha da pessoa a ser presenteada e 12,8% as dicas de familiares.

O Presidente da CDL-CG Adelaido Vila, comemorou o cenário favorável, porém fez suas ressalvas. “A nossa grande preocupação está na capacitação dos trabalhadores do varejo. Muitas vezes os empresários deixam de vender por conta da capacitação, por conta de preparo de um trabalhador que não consegue atender as necessidades de cada cliente. Outra preocupação nossa é fortalecer o varejo, principalmente a loja física.”

Defesa do consumidor

O Advogado do Procon-MS, Erivaldo Marques Pereira, alerta para que o consumidor fique atento ao comprar qualquer produto para os pais. “Os consumidores têm praticamente 1 mês para pensar e pesquisar preços com calma. Há uma diferença muito grande entre os estabelecimentos e seus produtos.”

“Segundo passo, toda vez que obter um produto, se preocupe em pedir a nota fiscal, que é com ela que o consumidor pode reclamar pelos seus direitos caso o produto não atenda a expectativa. Além disso, fique atento sobre a política de troca do produto em lojas físicas”, orienta.

“Enquanto as compras online, há um prazo de arrependimento previsto no Código de Defesa do Consumidor que permite a troca do produto nos 7 dias a partir da chegada do produto no endereço, caso você não goste ou tenha algum problema”, informa o especialista.

Com informações dos repórteres Willian Leite com Marcos Maluf