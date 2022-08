São Paulo domina Bragantino e volta a vencer no Brasileirão

O São Paulo foi dominante no Morumbi e venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 0 na tarde deste domingo (14). O jogo tranquilo teve gols de Rodrigo Nestor, Calleri e Igor Vinícius, valeu pela 22ª rodada do Brasileirão e derrubou a sequência de seis tropeços seguidos no campeonato.

O Tricolor chega a 29 pontos, fica a uma distância segura da zona de rebaixamento -seis pontos- e pode passar a sonhar com objetivos maiores no Brasileirão se conseguir manter o desempenho deste domingo. O Bragantino tem um a mais, mas as três derrotas seguidas fora de casa impedem de se aproximar dos integrantes do G-6.

O próximo compromisso do São Paulo é decisivo, na quinta-feira (18), quando tenta manter o embalo e defender a vantagem de 1 a 0 contra o América-MG para seguir na Copa do Brasil. Já o Bragantino tem a semana reservada a treinos antes de pegar o Ceará no domingo (21).

Atuação do São Paulo

Não foi a melhor atuação tric olor no ano, longe disso, mas o time fez jogo seguro e soube aproveitar o marasmo do Bragantino. Tentou propor o jogo desde o primeiro tempo e, no segundo, conseguiu resolver cedo quando o adversário começou a se insinuar. Controlou bem a vantagem, adiantou a marcação para sufocar a saída de bola e naturalmente foi superior sem precisar sequer subir demais o ritmo.

Atuação do Bragantino

Faltou ambição ao time visitante, que não conseguiu incomodar o São Paulo. Esteve à altura do jogo no primeiro tempo, que foi sem graça, mas foi desatento em dois lances criados pelo adversário. No segundo, a reação tímida foi logo encerrada com dois golpes de misericórdia. O time teve seu meio-campo dominado, deixou espaços que não poderia oferecer e acabou pagando pelas falhas da defesa.

Com informações da Folhapress