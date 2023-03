São Paulo negocia com Guarani para contratar lateral

O São Paulo negocia com um ídolo do clube para tentar contratar Jamerson, do Guarani. Palhinha é o empresário do lateral-esquerdo de 24 anos. O São Paulo disputa a contratação de Jamerson com Santos e Coritiba. O Guarani “faz leilão” em busca da melhor proposta.

A diretoria do São Paulo fez contato com Palhinha, mas o ídolo do clube transferiu a responsabilidade para o Bugre. Palhinha não quer interferir na negociação e espera pela decisão do Guarani. São Paulo, Santos e Coritiba são todos vistos como bons projetos.

O Coritiba esteve bem perto, o São Paulo igualou as condições e o Santos corre por fora. O Bugre pediu R$ 10 milhões inicialmente, mas reduziu a pedida para cerca de R$ 5 milhões, além de querer jogadores em troca.

A expectativa é que o Guarani decida o destino nesta semana.

Com informações da Folhapress, por LUCAS MUSETTI PERAZOLLI